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Kazanlı'da sel yaraları sarılıyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de geçtiğimiz yıl aralık ayında etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel nedeniyle başta tarım arazileri ve ulaşım yollarında oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın bizzat takip ettiği hasar tespit ve onarım çalışmaları hakkında bilgi veren Akdeniz Mahalle Muhtarı Süleyman Serin, Mersin'in hiç beklenmeyen bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, o zor dönemde yanlarında olan Bakan Elvan ve Vali Çakacak'a teşekkür etti. Özellikle söz verilen yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlandığını kaydeden Serin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla bizle beraberdi. Mahallemizde asfaltlama ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte okula giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız çamur deryasından kurtuldu. Yaralar sarılmaya devam ediyor" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca ise geçtiğimiz aralık ayında Mersin genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda bir günde metrekareye 177,4 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, "Bölgemizde aynı gün içerisinde hasar tespit çalışmalarına başlandı ve çok kısa süre içerisinde verilen sözler yerine getirildi. Yol, asfalt, kaldırım çalışmalarımız mahallemizde devam ediyor. Yaralarımız sarılıyor. Sayın Valimiz Özdemir Çakacak, buraya gelerek gerek bizden gerekse burada çalışma yapan arkadaşlardan bilgi alıyor. Allah devletimizden razı olsun. Çok kısa zamanda Kazanlı eski güzelliğine ve doğallığına kavuşacak" diye konuştu.

29 Aralık tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Mersin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, felakette zarar gören çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelerek en kısa zamanda zararın karşılanacağını söylemiş, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunmuştu.

(HSK-Y)



19.05.2017 16:39:37 TSI

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