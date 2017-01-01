ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kazanlı'da sel yaraları sarılıyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:39
Kazanlı'da sel yaraları sarılıyor
Kazanlı'da sel yaraları sarılıyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'de geçtiğimiz yıl aralık ayında etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel nedeniyle başta tarım arazileri ve ulaşım yollarında oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Kalkınma Bakan Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın bizzat takip ettiği hasar tespit ve onarım çalışmaları hakkında bilgi veren Akdeniz Mahalle Muhtarı Süleyman Serin, Mersin'in hiç beklenmeyen bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, o zor dönemde yanlarında olan Bakan Elvan ve Vali Çakacak'a teşekkür etti. Özellikle söz verilen yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlandığını kaydeden Serin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla bizle beraberdi. Mahallemizde asfaltlama ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte okula giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız çamur deryasından kurtuldu. Yaralar sarılmaya devam ediyor" dedi.
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca ise geçtiğimiz aralık ayında Mersin genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda bir günde metrekareye 177,4 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, "Bölgemizde aynı gün içerisinde hasar tespit çalışmalarına başlandı ve çok kısa süre içerisinde verilen sözler yerine getirildi. Yol, asfalt, kaldırım çalışmalarımız mahallemizde devam ediyor. Yaralarımız sarılıyor. Sayın Valimiz Özdemir Çakacak, buraya gelerek gerek bizden gerekse burada çalışma yapan arkadaşlardan bilgi alıyor. Allah devletimizden razı olsun. Çok kısa zamanda Kazanlı eski güzelliğine ve doğallığına kavuşacak" diye konuştu.
29 Aralık tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Mersin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, felakette zarar gören çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelerek en kısa zamanda zararın karşılanacağını söylemiş, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunmuştu.
(HSK-Y)

19.05.2017 16:39:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MDOB &quot;Hanım Olan Hizmetçi&quot; ve &quot;Rita&quot; operalarını sahneleyecek
YEREL

MDOB "HANIM OLAN HİZMETÇİ" VE "RİTA" OPERALARINI SAHNELEYECEK
Şehit ailesinden öğrencilere ayakkabı
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN ÖĞRENCİLERE AYAKKABI
Başkan Er: &quot;19 Mayıs, cumhuriyet tarihimizin miladıdır&quot;
YEREL

BAŞKAN ER: "19 MAYIS, CUMHURİYET TARİHİMİZİN MİLADIDIR"
Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs'ı doğa yürüyüşüyle kutladı
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, 19 MAYIS'I DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLADI
Büyükşehir Belediyesi ve çevik kuvvet ekiplerinden ortak denetim
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİNDEN ORTAK DENETİM
Mezitli Belediyesi'nden 19 Mayıs'ta 119 kişiye bisiklet
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'TA 119 KİŞİYE BİSİKLET
Bozyazı'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL

BOZYAZI'DA 19 MAYIS COŞKUSU
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Türk Dünyası Tiyatro Günleri devam ediyor
YEREL

TÜRK DÜNYASI TİYATRO GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Mersin'de belediye otobüsleri dezenfekte ediliyor
YEREL

MERSİN'DE BELEDİYE OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Üreten Gençlik Proje Sergisi açıldı
YEREL

ÜRETEN GENÇLİK PROJE SERGİSİ AÇILDI
Vali Çakacak'tan Esnaf Ziyareti
YEREL

VALİ ÇAKACAK'TAN ESNAF ZİYARETİ
Mersin Arkeoloji Müzesi açıldı
YEREL

MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ AÇILDI
Trafik Tescil Şubesi'nde POS cihazı dönemi
YEREL

TRAFİK TESCİL ŞUBESİ'NDE POS CİHAZI DÖNEMİ
Engellilere polis morali
YEREL

ENGELLİLERE POLİS MORALİ
Toroslar'da yangın tatbikatı
YEREL

TOROSLAR'DA YANGIN TATBİKATI
Dalgıç motoru ve su pompasındaki uyuşturucu sevkiyatı
YEREL

DALGIÇ MOTORU VE SU POMPASINDAKİ UYUŞTURUCU SEVKİYATI
Mersin'de domates üreticide 80 kuruşa düştü
YEREL

MERSİN'DE DOMATES ÜRETİCİDE 80 KURUŞA DÜŞTÜ
Anneler, çektikleri fotoğrafları Forum Mersin'de sergiledi
YEREL

ANNELER, ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI FORUM MERSİN'DE SERGİLEDİ
Bozyazı'da Ebe ve Hemşirelik Haftası kutlandı
YEREL

BOZYAZI'DA EBE VE HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Toroslar'da 19 Mayıs konserle kutlanacak
YEREL

TOROSLAR'DA 19 MAYIS KONSERLE KUTLANACAK
Saygun Quartet'ten tarihi kilisede konser
YEREL

SAYGUN QUARTET'TEN TARİHİ KİLİSEDE KONSER
Avrupa Şampiyonu okçu Aleyna Akçınar, Dünya Şampiyonasında
YEREL

AVRUPA ŞAMPİYONU OKÇU ALEYNA AKÇINAR, DÜNYA ŞAMPİYONASINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...