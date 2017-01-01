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UÜ Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:40
UÜ Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi'ne ev sahipliği yapacak
UÜ Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 21-23 Mayıs tarihleri arasında 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi'ni Bursa'da gerçekleştirecek.
Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongrede toplam 650 sunum yapılacak. 42 devlet üniversitesinden temsilcilerin katılacağı kongrede 9 ülkeden 16 yabancı konuk ağırlanacak. Geleneksel hale gelen ve katılımcı sayısının her yıl artarak büyüdüğü Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi'nin dördüncüsünde ayrıca 7 farklı panel düzenlenecek.
Kongre hakkında açıklamalarda bulunan UÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk Aydın, "Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi'nin farklı ve yeni bakış açılarına sahip panel ve serbest bildirilerin ön planda tutulduğu bir kongre olması için uğraş veriyoruz. Ayrıca kongremize gönderilen bildirilerden, hakem kurulu değerlendirmelerine göre en yüksek ortalama puanı alan 3 bildirinin sahibi bilim insanımıza Genç Araştırıcı Teşvik Ödülü vermeyi planlıyoruz. Uludağ Üniversitesi ve Bursa'ya yakışır bir ev sahipliği yapmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimize kongrenin yanı sıra Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini de göstereceğiz. Hedefine ulaşan ve başarılı sonuçların çıkacağı bir kongre olmasını umuyorum" diye konuştu.
(MŞ)

19.05.2017 16:40:03 TSI
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