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Karaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başlayan program, Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonunda devam etti. Buradaki törene, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başlayan program Bifa Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ebru Yeşil'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yapılması ile başladı. Konuşmaların ardından karate, wushu, judo branşlarında eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları spor gösterileri, şiir dinletileri ve halk oyunları ekibinin gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Okul Sporları Bedensel Engelliler Yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonu olan sporcular Neslihan Kılıçoğlu ve Emirhan Kılınç ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik merkezleri arası şiir yarışmasında 18-24 yaş arası kategorisinde Türkiye birincisi olan Seher Turgut'a ödüllerini veren Vali Süleyman Tapsız, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Vali Tapsız yaptığı konuşmada, "Bugüne baktığımız zaman nerelerden geldiğimizi unutmamalıyız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, milletimizin üzerinde oynanan oyunlar, bunları her zaman hatırlamalıyız. Ülkemiz üzerinde hem içeride hem de dışarıda birçok oyunlar oynanıyor. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak için iç ve dış düşmanlar ellerinden geleni yapıyor. Bizlerde birliğimizi, beraberliğimizi binlerce yıldır muhafaza ettiğimiz gibi bundan sonra da muhafaza edeceğiz, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Özellikle gençlerimizdeki azim ve inanç olduğu sürece bizim milletimiz, devletimiz ilelebet yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve spor ahlakı konulu liseler arası kompozisyon yarışması ve 19 Mayıs gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Amma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları sona erdi.

(MD-İP-Y)



19.05.2017 16:40:08 TSI

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