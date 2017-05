YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te 19 Mayıs coşkusu

Bozüyük'te 19 Mayıs coşkusu



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Saat 10.00'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından hava muhalefeti nedeniyle programa Metristepe Kültür Merkezinde devam edildi. Burada Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından gençlik adına konuşma Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Dinçer tarafından yapıldı.

Büşra Dinçer konuşmasında, "Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 98. yıl dönümüdür. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Türk genci Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi ve bugün ve yarınlar tek ve en büyük güvencesidir" dedi.

Devamında günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım tarafından yapıldı. Rüştü Yıldırım, konuşmasında gençliğine yatırım yapmayan bir toplumun hiçbir zaman geleceğini teminat altına alamayacağını söyledi. Yıldırım, "Kurtuluş Savaşımızın fiilen başladığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzayan sürece adını verdiğimiz, bağımsız kalacağımıza ve bağımsızlığımızı her zaman sürdüreceğimize söz verdiğimiz günün adı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı gün sadece yüce milletimizin değil, tüm mazlum milletlerin azim ve kararlılığını ateşlediği bir gün olarak tarihteki yerini almıştır. Sevgili gençler, unutmayalım ki Türkiye, sadece Türkiye değildir. Tarihi sorumlulukları olan büyük bir medeniyetin mirasçısıdır. Dolayısıyla değişken ve günü birlik ihtiyaçlardan hareket ederek değil; sahici, samimi ve kalıcı bir yaklaşımla Anadolu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika halklarının da devleti olduğumuz bilinciyle, içinden geçmekte olduğumuz zaman dilimini doğru değerlendirmek ve tarihe şahitlik yapmak zorundayız. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Dünyayı sayılar üzerinde değil, değerler üzerinden okumalıyız, kardeşlik, dostluk, vefa, adalet, onur, aile gibi kavramlar sizin şiarınız olmalı. Unutmayalım ki tarih, sorumluluk almada öncü olan kuşakların eseridir ve öncü kuşakların açtığı çığırla yol alır. Öncü kuşaklar, tarihin önünde sürüklenmezler; tarihi önlerinde sürüklerler. Hayme Ana'nın mektebinde yetişen Ertuğrul Gazi, Akşemseddin'in mektebinde yetişen Sultan Mehmet sadece bulundukları çağa değil tüm zamanlara öncülük ettiler. Bu mirasın varisleri olarak sizler bu kutlu misyona sahip çıkacaksınız. Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder. İnsanlık, adalet ve merhamet gibi değerlere sahip bir millet olarak; bu değerlerin hayat bulması için kesintisiz bir çaba ve gayret içinde olmalıyız. Siz gençler hürriyet ve adalet kavramlarına karşı her zamankinden daha çok duyarlı olmalısınız. Aynı zamanda sizler bizim geleceğimizin de en önemli teminatısınız. Unutmayınız ki; gençliğine yatırım yapmayan bir toplum hiçbir zaman geleceğini teminat altına alamaz. Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin ve Bozüyük halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise, öğrenciler tarafından şiirler okunurken Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından halk oyunları ve taekwondo gösterileri sahnelendi. Yine Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından müzik ziyafeti verildi. Daha sonra çeşitli branşlarda düzenlenen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Törenlere, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Binbaşı Alper Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kösemen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

19.05.2017 16:40:11 TSI

