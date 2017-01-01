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Bozüyük Bosnalı misafirlerini ağırladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:42
Bozüyük Bosnalı misafirlerini ağırladı
Bozüyük Bosnalı misafirlerini ağırladı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Bosna Hersek Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic, İzmir Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz ve Balkader Bursa Dernek Başkanı Hayriye Kosova ile birlikte Bozüyük'ü ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında ilk olarak Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru makamında ziyaret edildi. Burada gerçekleştirilen görüşmede, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, "Bizler Bozüyük Belediyesi olarak siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bosnalı kardeşlerimizin bedenen yanlarında olamasak da her zaman ruhen yanlarındayız. Kendilerinin acılarını paylaşıyoruz, kalbimiz o zor günlerde onlarla birlikte attı ve atmaya da devam edecek" dedi.
Bozüyük ile ilgili olarak konuşan Mujanovic ise, "Bozüyük'ün kardeş belediyemiz olması bizleri çok mutlu etmektedir. Kente baktığımda gördüğüm manzara beni gururlandırdı. Başkan Bakıcı'nın çalışmaları son derece yerinde ve yaptığı projeler ile her geçen yıl kentin gelişmesine büyük katkılar sağladığını net bir şekilde görüyoruz" dedi.
Görüşme sonunda Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Zavidovici Belediye Başkanı Mujanovic'e üzerinde Metristepe Zafer Anıtının bulunduğu bir plaket takdim ederken, daha sonra tüm ziyaretçilere yöresel tatlar paketlerinden ikram etti. Devamında Bozüyük Şehir Müzesini ziyaret eden Bosnalı misafirler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken burada kendilerine Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Şehir Müzesi'nin Koordinatörü Veysel Kılıç eşlik etti. Müzede sergilenen eserleri inceleyen konuklar Bozüyük'ün tarihi önemi ve yeni yüzyıldaki sanayi bölgesi olmasındaki süreçleri Kılıç'dan dinlediler.
Kılıç, Bosnalı misafirlerine plaket ve müze ziyaretlerinin anısına kalem takdim etti. Keyifli bir sohbet ortamında iki kardeş belediyenin arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi konuları konuşulurken Belediye Başkanı Mujanovic özellikle son 14 yıldır Türkiye'nin gösterdiği gelişimin yurt dışında nasıl yankı bulduğunu açıkladı ve Türkiye'nin Bosna için örnek bir model olduğunu belirtti. Ziyaret sonunda Bosnalı misafirler ziyaretleri sırasında kendilerine gösterilen misafirperverlik için Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru ve meclis üyesi Veysel Kılıç'a teşekkür ettiler.
(İC-Y)

19.05.2017 16:42:23 TSI
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