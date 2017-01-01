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İlk kod festivali 21 Mayıs'ta



(Fotoğraflı)



İdris Altun

BURSA (İHA) - Bursa'nın ilk kod festivali 21 Mayıs 2017 Pazar günü Podyum Park'ta gerçekleştirilecek.

Bursa Kodlama Festivali 21 Mayıs'ta Podyum Park'ta kodsever çocukları bir araya getirecek. Ben Maker ve Kodlamasal tarafından düzenlenecek festivalte çocuklar bir gün boyunca "Arduino" ile robot kodlayabilecek. Ayrıca çocuklar "Scratch" ile kendi oyununu yazabilecek. Podyum Park'ta 11.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak atölyeler ücretsiz gerçekleşecek.

Kodlama eğitiminin önemine dikkat çeken Ben Maker ve Kodlamasal, festival boyunca 9 farklı kodlama dili ve 20 atölye ile geleceği kodlayacak. Festivalin, okullar, özel şirketler ve öğrencilerin iştirakiyle gelecek yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedeflenirken, festival alanında bulunan çadırlarda Bahçeşehir Okulları Bademli Kampüsü, Çağdaş Öncü Okulları, Era Koleji ve Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencilerinin de ücretsiz olarak sunacağı atölyeler bulunacak. Öte yandan festival alanında misafirlere ücretsiz olarak sunulacak kodlama atölyeleriyle çocuklar bilgilendirilecek.

(İA-MŞ)



19.05.2017 16:42:25 TSI

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