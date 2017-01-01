YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne'de 19 Mayıs, spor etkinlikleri ile kutlandı

Edirne'de 19 Mayıs, spor etkinlikleri ile kutlandı

- Edirne'de gençler sporla buluştu



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer - Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Edirne'de spor etkinlikleri düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi spor sahasına dönüştürüldü. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, boks gibi çeşitli sporlarının yapıldığı alanlar oluşturuldu. Etkinlikler arasında yüz boyama, okey, langırt gibi oyunlar da yer alırken gençler gönüllerince bayramlarını kutladı. Etkinliğe katılan Edirne Valisi Günay Özdemir ve protokol, gençlerin sunduğu gösterileri izleyerek bilgi aldı.



"Gençlerle beraber bayramı kutluyoruz"

Edirne Valisi Günay Özdemir yaptığı açıklamada, "Öncelikle Gençlik ve Spor Bayramımızın gençlerimize, ülkemize ve bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Atatürk gerçekten gençleri düşünen, çocukları düşünen, toplumu düşünen ve geleceği düşünen çok önemli bir lider olarak Türkiye'nin geleceği ile ilgili her ayrıntıyı düşünmüş ve bütün işleri de bu ayrıntılı düşünme sistemine göre kurmuş önemli bir lider. Ona da gerçekten bugün için şükranlarımızı tekrar tekrar sunuyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı olan gençlere bu bayramı vererek aslında gençlerimizin geleceğe hazırlanması, geleceği yönetmesi, gelecekle ilgili fikirleri olması konusunda önemli bir adım atmış. Bu adımı da biz bugün hayranlıkla ve heyecanla karşılıyoruz. Bugünü gençlerimizle beraber kutluyoruz" dedi.

(AC-MK-Y)



19.05.2017 16:43:54 TSI

NNNN

