YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'nin büyük kongresine Manisa'dan 19 otobüs

AK Parti'nin büyük kongresine Manisa'dan 19 otobüs



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 21 Mayıs'ta yapılacak olan AK Parti olağanüstü kongresine Manisa'dan 19 otobüs kaldıracaklarını belirterek, AK Parti'nin tazelenen yeni ruhuyla yola devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl aradan sonra kurucusu olduğu AK Parti'nin başına tekrar geçeceği 21 Mayıs'taki 3. olağanüstü kongrenin hazırlıkları sürüyor. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongreye Manisa'dan da coşkulu bir katılım olacağını belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Manisa'dan 19 otobüs kaldırıyoruz. Manisamız da her zaman olduğu gibi güçlü bir katılımla Ankara Arena'da davasına ve liderine verdiği desteği gösterecektir. 981 gündür hasret kaldığımız, liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan artık daha fazla mahrum kalmayacağız. 2 Mayıs'ta 'yuvama yeniden dönüyorum' diyerek üyeliğine şahit olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden partimizin başına geçmesine sayılı günler kaldı. AK Parti tazelenen ruhuyla yoluna ilk günkü heyecanla devam edecektir. Bu da AK Parti'de bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

(ÖND-Y)



19.05.2017 16:47:27 TSI

NNNN

