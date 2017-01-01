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Rektör Mehmet Akgül, işadamlarıyla buluştu



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KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) sanayici ve işadamlarını ağırladı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemekli toplantıya Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Belediye Başkan Vekili Beytullah Karakaş, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Toktay, MÜSİAD Karaman Şube Başkanı Ali Osman Cevher, TÜMSİAD Karaman Şube Başkanı Mahmut Selim Dülger, sanayici ve işadamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile üniversite protokolü katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Akgül, üniversitelerin, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapan kurumlar olmaktan çıkarak tarımdan sanayiye, siyasetten sanata kadar toplumun tüm kesimlerini etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Akgül, "Üniversitelerin hem nitelikli insan gücü yetiştirme hem de yeni teknolojiler geliştirme bağlamında ortaya koyduğu faaliyetler, sanayi sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Günümüz koşullarında üniversitelerden beklenen girişimcilik ve yenilikçilik fonksiyonu üniversite-sanayi işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Artık üniversiteler toplum için gözle görülür değer üreten ve kısa vadede uygulanabilir projeler ortaya koyan kurumlar haline gelmiştir" dedi.

Karaman'da faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarıyla işbirliklerini artırmak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Rektör Akgül şöyle konuştu; "Mevcut ilişkileri geliştirerek hep birlikte neler yapabiliriz, nasıl çözüm üretebiliriz sorularına cevap aramak, sizlerle sohbet etmek istiyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak bilimsel altyapımızı siz değerli sanayici ve işadamlarımıza açmayı arzu ediyoruz. Sektörde yaşanan sorunların üstesinden hep birlikte gelmek ve sanayicilerimizin küresel rekabet gücünü artırmak için pozitif dokunuşta bulunmak istiyoruz. Bu toplantımızın bir başlangıç olmasını diliyor ve üniversite-sanayi işbirliği adına birlikte örnek uygulamaların hayata geçirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Toplantı Rektör Prof. Dr. Akgül'ün görevi devraldığı günden bu yana geçen dört aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmalar ve ileriye dönük hedef ve planların anlatıldığı slayt sunumuyla devam etti.

Sunumun ardından ilk olarak söz alan Karaman Valisi Süleyman Tapsız, toplantıyı düzenleyen Rektör Akgül'ü tebrik ederek Karaman için yapılabilecekler hakkında görüşlerini bildirdi. Toplantıda katılımcılar ve üniversite temsilcileri de söz alarak üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değindi.

Bilim ve sanayiden dil ve kültüre kadar pek çok konuda istişarenin yapıldığı toplantı, karşılıklı dilek ve temennilerin belirtilmesiyle sona erdi.

(MD-İP-Y)



19.05.2017 16:50:15 TSI

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