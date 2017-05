YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç seslerden unutulmayacak performans

GAZİANTEP (İHA) - Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen Genç Seslerden Gençlik Konserinde, kulağa aşina olmuş eserler, gece boyunca dinleyenleri adeta mest etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Konserinde genç sanatçılar, gençler ve bir o kadarda kendini genç hissedenler için söyledi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezini dolduran izleyiciler ise her birinde tatlı bir anı, özel bir iz taşıyan eserleri kimi zaman hüzünle, kimi zaman ise gönülleri titreten ritimler eşliğinde büyük bir keyifle dinleyerek eşlik etti. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarında görev yapan genç öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan müzisyen ve solistlerin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinin icra ettiği gençlik konserine, farklı yörelere ait solo halk oyunları gösterileri büyük renk kattı.

Gençlerimize desteğimiz tam

Genç Seslerden Gençlik Konserinde, her eseri büyük bir keyifle dinlediklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, konser sonrasında yaptığı değerlendirmede, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri çerçevesinde organize ettiğimiz kültür, sanat ve spor etkinliklerimizde sahne sırası genç solistlerimiz, müzisyenlerimizdeydi. Kulakların pasını silen Türk Sanat ve Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren gençlerimizi gönülden kutluyorum. Her platformda olduğu gibi bu mecrada da gençlerimize desteğimiz tam. Ümit ediyorum ki bu gün sahnede kulaklarımızın tabiri caiz ise pasını silen genç sesler, ilerleyen yıllarda Türk müziğine büyük renk ve değer katacaklar. Ben konserin düzenlemesinde emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Genç Seslerden Gençlik Konseri Koordinatörü ve GAÜN TMDK Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Söylemez, öğrencilerine sunulan imkanlar ve duyulan büyük güvenden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese müteşekkir olduklarını belirtti. Dr. Söylemez, "Gençlik Haftasında, Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın ev sahipliğinde genç yeteneklerle sahnede olmak bizler için gurur ve mutluluk verici. Öğrencilerimiz için büyük bir şans. Bizlere sunulan imkanlardan dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese müteşekkiriz. Performans sonrasında salondaki coşku bizlere büyük keyif verdi. Bu vesile ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Program sonrasında Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, genç sanatçılara çiçek takdim etti.

