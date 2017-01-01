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Kovancılar'da dolu etkili oldu

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:50
Kovancılar'da dolu etkili oldu
Kovancılar'da dolu etkili oldu

(Fotoğraflı)

Şemsettin Aydoğdu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün önceden uyardığı sağanak ve dolu yağışı ilçelerde de etkili oluyor. Kent merkezinde sağanak yağışın ardından Kovancılar ilçesinde de dolu yağdı. Sağanağın ardından başlayan dolu yaklaşık 5 dakika sürdür. Yağış nedeniyle ilçede bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji yağışların kuvvetli gökgürültülü sağanak olarak aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.
(ŞA-HİV-Y)

19.05.2017 16:50:56 TSI
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