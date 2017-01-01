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Ardahan CHP'den alternatif kutlama



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - CHP Ardahan İl Başkanlığı Cumhuriyetin 98. yıl kutlamaları için alternatif bir tören düzenledi.

CHP Ardahan İl Başkanlığı binasından bayraklarla yürüyen gurup Milli Egemenlik Parkı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, yaptığı konuşmada, ''Bugün ulusal bağımsızlığımızın temelinin atıldığı 19 Mayıs günü 98. Yıl dönümünde kutladığımız Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı Gençlerle ve halkımızla kutlamak için buradayız.''

19 Mayıs'ın aynı zamanda yarınları aydınlatan dünya ezilen halklarının ve Türkiye halkının emperyalist güçlere karşı bir baş kaldırışı olduğunu ifade eden Taştan, ''19 Mayıs 1919'a gelindiğinde ülke emperyalist ülkeler tarafından paylaşılmış fiili işgaller gerçekleşmiş, padişah ve Osmanlı hanedanlığı emperyalist güçlerin baskısına boyun eğmiş ve teslim olmuştur. İşte ülke bu durumda iken Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da bandırma vapuruyla Samsun'a çıkarak emperyalist güçlere karşı kurtuluş savaşının ilk adımlarını atmıştır. O gün başlatılan ulusal kurtuluş savaşı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde halkımızın olağan üstü azmi ve kararlılığı ile başarıya ulaşmıştır. Çetin ve zorlu mücadele sonucu Cumhuriyet kurulmuştur. 15 yıllık AKP iktidarı sürecinde ülkemizin birlik ve beraberliğini temsil eden değerlere karşı bilinçli ve giderek artan saldırıları sürdürülmektedir. Hangi engelleri koyarsa koysunlar biz buradayız. Halkımızla birlikte, birlik ve beraberlik anlayışımızı simgeleyen günlerimizi her zaman anacak ve kutlamaya devam edeceğiz. Bugün bir kez daha görevimiz Cumhuriyete, Demokrasiye ve 19 Mayıs'a sahip çıkmaktır.

Yalçın Taştan, 16 Nisan tarihinde halk oylamasına sunulan egemenliğin milletten alınarak, saraya verilmesine demokrasinin yok edilerek bir tek adam rejimi kurulmasına imkan veren teklif, halkımızın en az yarısının hayır diyen sesi ile karşı karşıya kalmıştır" dedi.

(OY-AT-Y)



19.05.2017 16:54:54 TSI

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