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Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim:

- "Şampiyonluk kupasını Manisa'ya getireceğiz"



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play Off yarı final ilk maçında evinde Silivrispor'a 2-0 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Levent Devrim, camiaya umut verdi.

İstanbul'da final biletinin alınacağı ikinci bir maç daha oynanacağını belirten Levent Devrim, "Herşey bitmiş değil. Büyük bir avantajı kaçırdık ancak Silivrispor'u aşabilecek gücümüz de var. Karşılaşmanın 59. dakikasında Olcay'a ceza sahası dışında yapılan faulde devam kararı veren maçın hakemi Erkan Özdamar'a sadece itiraz ettim diye tribüne gönderildim. Hakkımızı aramaktan başka sportif ahlaka aykırı bir davranışım olmadı" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'e verdikleri 2. Lig'e çıkma sözünü tutacaklarını ifade eden Devrim, "Futbolcularıma inanıyorum, camiamız da bize inansın. Önce Pazartesi günü İstanbul'da Silivrispor'u ardından Erbaa-Çatalca maçı finalistinden hangisi rakibimiz olursa olsun eleyip şampiyonluk kupasını Manisa'ya getireceğiz" şeklinde konuştu.

(ÖND-Y)



19.05.2017 16:55:53 TSI

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