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Artan demir fiyatları inşaat sektörünü etkiliyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:57
Artan demir fiyatları inşaat sektörünü etkiliyor
Artan demir fiyatları inşaat sektörünü etkiliyor

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, demirdeki aşırı fiyat artışının inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.
Konuyla ilgili dernek binasında bir basın açıklaması yapan MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, Türkiye'nin demir üretiminde dünya sıralamasında ilk beşte yer almasına rağmen piyasada demire ulaşma sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Demirin adeta kara borsaya düştüğünü ifade eden Kırteke, "Bu duruma bir anlam veremiyoruz. Hükumetimiz kendi taktir ve imkanları ile demir fiyatlarını mutlaka düşürmelidir. Aksi taktirde sektör düşecektir. Son 3 yıl seçimler ile geçen bir süreci yaşadık. Tam iş yapmaya başlanacağı bu anlamda inşaat sektörünün nefes alacağı ve hareketleneceği bir dönemde demirdeki aşırı fiyat artışı ile sektöre adeta bir demir darbesi indirilerek sektörün sekteye uğratıldığını görüyoruz" ifadelerine yer verdi. İnşaat sektörünün bu durum karşısında ciddi bir dar boğaz ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Kırteke, "Fiyatların yükselmesinin yanında demir tedarikinin karşılanmasında da ciddi manada zorlanılmaktadır. İlerleyen üç beş gün içerisinde demir fiyatlarında bir iyileşme olmaz ise iş bırakma noktasına kadar gideceğimizin bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.
Kırteke, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından da konu hakkında geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den yardım istendiğini anımsattı.
(HE-SD-Y)

19.05.2017 16:57:23 TSI
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