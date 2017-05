YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehzadeler'de yaz spor okulları kayıtları başladı

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesinin öğrenciler için her yıl düzenlediği yaz spor okullarında yeni kayıt dönemi başladı.

Her yıl yaklaşık 500 öğrencinin kurslardan faydalandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Her yıl öğrencilerimiz için düzenlediğimiz yaz spor okullarımızı bu yılda açıyoruz. Her yıl yaklaşık 500 öğrenci kardeşimizin katıldığı bu kurslarımızda futbol, yüzme, voleybol, basketbol, jimnastik branşlarının yanı sıra Muay Thai, kick boks, wus-hu ve ata sporumuz olan güreş branşları olacak. Kurslarımıza katılmak isteyen öğrenci kardeşlerimiz Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi ve belediyemiz beyaz masa biriminden başvuru formunu temin edebilirler. Kurslarımız 20 Haziranda başlayacak olup, yaz spor okullarımıza katılmak isteyen kardeşlerimiz 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir" dedi.

