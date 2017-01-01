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Yeşilyayla'da yeni sondaj çalışmaları başladı



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesinin yetersiz gelen su sorununu çözüme kavuşturmak için sondaj çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde önlemlerini alıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Kula'nın Yeşilyayla Mahallesine yeni bir sondaj kazandırmak için çalışmalara başlandı. Kurumaya yüz tutmuş eski sondajın yerine hayata geçirilmek üzere başlayan çalışmada ekipler kuyu delgi işlemi gerçekleştiriyor. Delgi işleminin ardından sondajdan çıkan suyun içime elverişli olup olmadığı noktasında incelenmesi için İzmir Halk Sağlığı merkezine gönderilerek analizi yapılacak. Sonucun olumlu gelmesi durumunda içme suyu deposuna bağlantısı yapılacak olan sondaj sayesinde Yeşilyayla Mahallesi'nin su sıkıntısı ortadan kalkacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, yaz aylarında Manisalıların içme suyu sıkıntısı yaşamaması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Genel Müdür Yardımcısı Aslay, "Yeşilyayla Mahallemizin içme suyu problemini ortadan kaldırmak için ekiplerimiz sondaj açımı gerçekleştiriyor. Delgi işlemi devam eden çalışmamız sayesinde mahallemizi yeterli suya kavuşturmak için uğraş veriyoruz. İhtiyaç duyulan noktaların taleplerine cevap vermek için yürüttüğümüz sondaj işi kapsamında şu ana kadar 65 sondajın yer teslimini gerçekleştirdik. İl genelinde su sıkıntısı yaşanmadan bir yaz mevsimi geçirmek için yoğun mesaimiz devam edecek" dedi.

(ÖND-Y)



19.05.2017 17:08:39 TSI

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