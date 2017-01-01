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Başkan Akyürek KOMEK mutfağına konuk oldu



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde devam eden 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni'nde eşi Fatma Akyürek ile birlikte KOMEK Mutfağına konuk oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, KOMEK Akşehir Kurs Merkezi öğretmenleri ve kursiyerlerin Akşehir mutfağından Zülbiye ve Peynir Baklavası yaptığı etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik etti. Mutfak kültürünün aslında şehir ve ülke kültürünün önemli bir unsurunu oluşturduğunu da aktaran Başkan Akyürek, "Selçuklu Mutfağı ve Mevlevi Mutfağı konusunda muhafaza ettiklerimizin yanında edemediklerimiz de var. Şimdi araştırmacılar bunu canlandırmaya çalışıyor. Konya merkezde 20'den fazla Konya Mutfağı ve Kafem ismiyle işletmelerimiz var. Buralarda Konya kültürüne ait bazı unsurların canlandırılmasına ağırlık vereceğiz" dedi.



"Belediye olarak kadınlara yönelik çok sayıda faaliyet yapmaya çalışıyoruz"

İlçelerde de yaygınlaşan KOMEK ve ASEM'lerin mahalli kültür ve mutfak kültürü konusunda önemli bir işlevi yerine getirdiğini de kaydeden Başkan Akyürek, "Mutfak kültürümüzün gelişmesine katkı yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Evlerimizde iş bölümü, kadınlarımızın rolü, kadınların ailelerine verdiği emek, toplumdaki yeri çok önemli. Belediye olarak kadınlara yönelik çok sayıda faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Konya'da çocuklara ve kadınlara yönelik aile içi şiddet olmamalı. Şehrimiz bu tür olaylarla gündem olmamalı" diye konuştu.

Başkan Akyürek, programın sonunda mutfakta yapılan Akşehir'e özel Zülbiye isimli yemekten gazetecilere ve misafirlere ikram etti.

(BG-AH-Y)



19.05.2017 17:09:51 TSI

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