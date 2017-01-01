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Kargı'da 19 Mayıs Kutlamaları



(Fotoğraflı)



Turan Ozan Acar

ÇORUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çorum'un Kargı ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine İlçe Garnizon Komutan Vekili J.Kd.Bçvş. İsmail Balaban, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Rüfai Şahin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Karakuş, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hasan Çiftlik, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunulmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Kutlamalar ilçe stadyumundaki kutlama programı ile devam etti.



19.05.2017 17:11:49 TSI

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