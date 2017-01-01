YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TEDFest Adana'da öğretmen ve öğrencileri buluşturdu

TEDFest Adana'da öğretmen ve öğrencileri buluşturdu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Kültür, sanat ve spor festivali olarak düzenlenen TEDFest etkinliğinde, öğretmen ve öğrenciler ağırlandı.

Festivalde, öğrencilerin kendi şehirlerini, kültürlerini tanıttıkları ürünlerin sergilendiği stantlar renkli görüntüler oluşturdu.

TED Adana Koleji İnovasyon Kurulu Başkanı Ceylan Sırma, TED okulları arasındaki işbirliği ve dayanışmayı daha çok artırmak için organize ettikleri bu çalışmaya iştirak eden okulları teşekkür etti. Sırma, öğrencilerin birbiriyle kaynaşmasını sağlayan organizasyonun, bunca yıllık misyon ve vizyonlarını daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inandığını kaydetti.

Bu yıl Adana'da gerçekleşen festivalin geleneksel hale getirilmesi bekleniyor. Şehir dışından gelen öğrencilere Adana yöresinin en iyi şekilde tanıtılması amaçlanılarak hazırlanan stantlardan elde edilen gelirin, LÖSEV ve TED Tam Eğitim Bursu ile okuyan öğrencilere bağışlanıp, sosyal sorumluluk çalışmaları ile bütünleştirileceği belirtildi.

(ADN-Y)



19.05.2017 17:13:36 TSI

NNNN

