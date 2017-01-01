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Cihanbeyli'de atık pil toplama kampanyası



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetinde geri dönüşüme destek projesi olan atık pil toplama kampanyasında sona gelindi.

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi Çevre Koruma Birimi ve Basın Yayın Birimi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğince ilçede başlatılan "Atık Pil Toplama" yarışmasına destek vermeye devam ediyor. Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde okul yönetimi ve öğrencilere Cihanbeyli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından bilgi verildi. Konya genelinde, Cihanbeyli, Çumra, Seydişehir, Ilgın, Kulu, Karapınar arasında devam eden atık pil toplama kampanyasında en fazla pil toplayan ilk 3 okula çeşitli ödüller verilecek.

Atık pillerin çevreyi kirlettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Kale, kampanya ile okullarda öğrencilerde çevre bilincini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. En çok pil toplayan okulları ödüllendireceklerini ifade eden Başkan Kale, "Bu kampanya ile öğrencilere atık pil toplama alışkanlığı kazandırılarak, atık pillerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilerek, çevreyi koruma bilincinin yayılması amacındayız. Hedefimiz daha sonraki yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak. Atık piller doğaya bırakıldığında son derece tehlikeli zararlar vermektedir. Böylesine ciddi zararları olan atık pillerin günlük hayatımızda ne kadar çok kullanıldığını düşünürsek zararları o kadar fazladır. Bu nedenle bilinçlenmenin öncelikle çocuklarımızdan başlamasını düşündük. Ben öğrencilerimizle birlikte anne ve babalarımızın kampanyaya destek olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

(İHA-FM-Y)



19.05.2017 17:28:22 TSI

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