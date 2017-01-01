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Alanya'da sağlık turizmi konuşuldu



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA)- Türkiye Sağlık Turizm Dernekleri Federasyonu (TURSAF) öncülüğünde, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin katkılarıyla ALANYA'DA Sağlık Turizminde Meslek Eğitim Modülünün Oluşturulması' konulu toplantı düzenlendi. Turizm ve sağlık sektöründeki yöneticiler ile akademisyenlerin katıldığı toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan TURSAF Başkanı Tevfik Yazan, toplantıya katılan akademisyenler ve uzmanlarla turizminin tanıtımını yapacaklarını belirtti.

Toplantı sonunda ise uzmanlarla sertifikasyon çalışmasının yol haritasını çıkaracaklarını aktaran Yazan, "Türkiye'de ilk defa sağlık turizmi konusunda yetişmiş, uluslararası meslek standardı tanımlanmış kalifiye eleman istihdam edilecek. Bu projeyle tüm Türkiye'de sağlık turizmi yapmak isteyen özel kuruluşlar, sağlık tesisleri, termal tesisler, kamu hastaneleri ve yaşlı bakım merkezleri elemanları istihdam edecek" dedi.



"İslam ülkelerinin en kolay sağlık hizmeti alacağı ülke Türkiye'dir"

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Oğuz Özyaral, Türkiye'deki sağlık sektörünün ABD ile aynı kalitede olduğunu söyledi. Türkiye'de sağlık turizmini, turizm sektörüyle ele alınması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Özyaral, "Tüm İslam ülkelerinin en kolay sağlık hizmeti alacağı ülke Türkiye'dir. Bu potansiyeli neden başka ülkelere sevk edelim. Burada ne gerekiyorsa o yapılmalı. Sadece teknik adamın yetiştirilmesi modülü değil sektörler arası işbirliğini de katarak yapılacak sertifikasyon programlarına eczacılar, hekimler turizm çalışanları katılmalı. Son derece ciddi bu potansiyeli değerlendirmek bizim hakkımızdır" diye konuştu.

(EA-



19.05.2017 17:28:47 TSI

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