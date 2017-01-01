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Eyyübiye Belediyesinin Ankara'daki standına yoğun ilgi

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:31
Eyyübiye Belediyesinin Ankara'daki standına yoğun ilgi
Eyyübiye Belediyesinin Ankara'daki standına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ankara'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde Eyyübiye standına gelen ziyaretçilerle yakından ilgilendi.
Eyyübiye Belediyesi, Ankara'da organize edilen ve bu yıl ilki yapılan Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde yerini aldı. Standı ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilenen ve Eyyübiye ilçesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı noktasında bu tarz etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini söyledi. Birçok siyasetçi, bürokrat, STK temsilcisi ve vatandaşın uğrak yeri olan Eyyübiye standı, renkli simaları da ağırladı. Gelen ziyaretçilerle yakından ilgilenen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'ya özgü damak tadı olan çiğköfteyi misafirlere ikram etti.
Şanlıurfa'yı Ankara'da tanıttıklarını söyleyen Başkan Ekinci, '' Tanıtım amacıyla Ankara'dayız ama Şanlıurfa denildiği zaman ilk akla gelen mekanların bulunduğu yer Eyyübiye ilçesidir. Dolayısıyla Şanlıurfa'ya adım attığınızda ilk uğrak yeriniz Eyyübiye sınırlarıdır. Hal böyle olunca bizler bu tanıtım günleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezindeki ilk giriş yerinde stant talep ettik ve ayırdık. Biz burada yine Şanlıurfamızın değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürel, sosyal, sanatsal ve tarihi değerleri tanıtma konusunda bir uğraş içerisindeyiz. Şanlıurfa Kalesi, Hz. İbrahim Peygamber'in makamı, Balıklıgöl, Hz.Eyyüp peygamber'in makamı, arkeolojik müzemiz, mozaik müzemiz, tarihi çarşılarımız, Gümrük Hanı, meydanlarımız, daracık sokaklarımızla Eyyübiyemizi, Şanlıurfamızı tanıtmaya çalışıyoruz. Bu tanıtım kapsamında inanıyorumki Şanlıurfa'ya duyulan ilgi, merak daha da artacaktır. Bu merak arttığı ölçüde insanlar burayı daha fazla ziyaret edeceklerdir. Gelip kültürümüzü göreceklerdir, yaşayan bir tarihi göreceklerdir, açık hava müzesini göreceklerdir. Burada barış, kardeşlik noktasında çok ciddi derinliği olan bir şehir tanıyacaklardır. Türkiye açısından model olan bu şehri döndüklerinde çevrelerine anlatacaklardır. Biliyorsunuz son zamanlarda oluşturulan algılar vardı. Bu algılar vasıtasıyla bölgeler arasında bazen duygusal kopuşlara meydan verecek şekilde yanlışlıklar oluşturuluyor. Artık duygusal kopuşlar değil, gönül köprülerin kurulduğu güçlü bir Türkiye'de yaşamak adına herkesin üzerine düşmesini yapması gerekiyor. Eyyübiye Belediyesi olarak tanıtım noktasında hiçbir faaliyetten geri durmuyoruz. Yapılması gerekenler doğru bir şekilde,ekiplerimiz tarafından inşallah bu tanıtım günleri kapsamında ve sonrasında yapılacaktır. Şanlıurfa'nın hak ettiği yere gelmesi konusunda her türlü emeği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(Şİ-SD-Y)

19.05.2017 17:31:57 TSI
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