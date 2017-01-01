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DPÜ'de mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezunları için tören düzenlendi.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Spor Salonunda düzenlenen törene Vali Ahmet H. Nayir, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, STK Temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

Törende öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, "Hayatta başarılı olmanızı, başarılı işlere imza atmanızı dilerim. Sizlere bir yandan başarı dilerken, mutluluk, sağlık, huzur dilerken, diğer yandan sizleri bekleyen tehlike ve düşmanlara karşı uyarmak istiyorum. Bundan sonra yürüyeceğin yolda, birçok tehlikeli engellerle karşılaşacak, iş hayatında seni kıskanan, başarılı olmanı istemeyen düşmanların olacak. Ama korkma. Çünkü senin karşına çıkan bu düşmanlar, senden öncekilerin karşısına da çıkmışlardı. Onları iyi tanıyor, nasıl mücadele edeceğini artık biliyorsun. Yolunuzun üstüne pusu kurmuş bu düşmanlarla savaşa hazır olun. Savaşı kazanacağınızdan eminim, çünkü bu savaşı kazanacak iki güce sahipsiniz; Güçlü iradeniz ve çalışma azminiz" dedi.

Öğrenciler ve ailelerinin mutluluğunu paylaşmaktan gurur duyduğunu dile getiren Vali Ahmet H. Nayir, "4 yıl önce bize emanet edilen sizleri ailenize teslim ediyoruz. Bizler inanıyoruz ki sizler kültürünüzü ilimize taşıyarak Kütahya'yı zenginleştirdiniz. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve kurtuluşun şehri Kütahya'dan da sizler etkilendiniz. İnşallah bundan sonra gittiğiniz yerlerde Kütahya'dan öğrendiklerinizi güzel aksettirerek bir Kütahya sevdalısı olarak ilimizin temsilcileri olacaksınız. Temenni ediyorum ki önünüzdeki hayat içerisinde umduğunuza nail, korktuğunuzdan emin olursunuz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında üniversite genelinde dereceye giren lisans ve ön lisans programı öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi.

Lisans Programları birincisi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi öğrencisi Bilge Tüzen'in başarı belgesi ile plaketini Vali Ahmet H. Nayir verdi.

Mezuniyet töreni, DPÜ Dans Topluluğu tarafından Kütahya yöresine ait folklor gösterisi ve kep atmayla son buldu.(EFE)



19.05.2017 17:36:15 TSI

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