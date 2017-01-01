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Manisa ilçelerde 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Adem Çakır - Adem Şahin - Behzat Akcan - Hasan Yiğen - Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Saruhanlı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitler Alanındaki tören Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başlandı. Atatürk'ün Gençliğe hitabesi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni ve tören komutanı Veysi Çay tarafından okunurken, Gençliğin Ata'ya Cevabı ise Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Cebrail Yıldırım tarafından okundu ve alandaki tüm öğrenciler tarafından tekrar edildi. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu çeşitli gösteriler sergilendi.

Turgutludaki törene Turgutlu Kaymakam Vekili Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Emre, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum örgüt yöneticileri, okul müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Salihli'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü Manisa'nın Salihli ilçesinde de coşku içinde kutlandı. Salihli'de Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlamalarda 2.tören ise Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz yaptı. Konuşmanın ardından Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen törende okul öğrencilerinden Merve Ulusoy Gazi Mustafa Kemal Paşa şiirini okurken, Fırat Faraç Akyüz Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini, Bülent Ünlü ise Gençliğin Ata'ya cevabını okudu. Okul Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından okul müzik öğretmeni Melahat Yılmaz yönetimindeki koro Cahit Külebi'nin yazdığı Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı oratoryoyu seslendirdi. Salihli Belediyesporlu judocuların gösterilerinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, yıl içersindeki başarılı olan sporcular ve atletizmde Türkiye Şampiyonu olan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu'nun Küçük Erkek Takımı'nın sporcuları ödüllendirildi. Törene Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Saruhanlı'da 19 Mayıs kutlamaları

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları istasyon meydanından başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar süren "Gençlik Yürüyüşü" ile başladı. Sonrasında hava muhalefetinden dolayı kutlamalara kapalı pazar alanında devam edildi. Kutlamalarda Gençlik Haftası kapsamında yapılan etkinliklerde birincilik elde edenlere Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin ve Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yurt tarafından hediyeleri verildi. Öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından kompozisyon ve şiir yarışmalarında birinci olan eserler okundu. Saruhanlı'daki kutlamalara Şehzadeler Kaymakamı Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar, Büyükşehir CHP Grup Başkanı Zeki Bilgin, İlçe Jandarma Komutanu Serhat Karakuş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Barış Bora Şenyurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kula'da 19 Mayıs

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kula'daki kutlama programı, Yunus Emre Kent Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başladı. Tören daha sonra, Kula Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Düğün Salonunda, Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı ile devam etti. Törende öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, dans gösterileri ve koro gösterileri sunulurken, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve günün önemine binaen çeşitli şiirler okundu. İlçe genelinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik şöleni etkinlikleri çerçevesinde dereceye giren öğrencilere ve etkinliklere katılan okullara katılım belgesi verildi.



Selendi'de 19 Mayıs kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Anadolu Lisesi organizasyonluğunda Hükümet konağı önünde yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş'un Atatürk heykeline çelen sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencisi Beyza Nur Erçetin'in konuşması ile devam etti. Anadolu Lisesi Öğrencileri Ayşe Gökdeniz, Sıdıka Ferhan Şengün, tarafından şiirler okumasından sonra Anadolu Lisesi Öğrencisi Semih Aladağ'ın Atatürk'ün gençliğe hitabesi okuması, Sakine Ersay'ında geçliğin Ataya cevabı okuması ile devam etti. Anadolu Lisesi Halk oyunları gösterisinden sonra hafta dolayısıyla düzenlenen sportif faaliyetlerde başarılı olan okul öğrencilerine protokol tarafından kupaların verilmesinin ardından Tören Protokol ve öğrencilerin gençlik yürüyüşü ile son buldu. Törene Belediye Başkanı vekili Ahmet Akşehirlioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Yerli, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Dursun Kıvrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan karakuş, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri CHP İlçe Başkanı Adem Korkmaz, MHP İlçe Başkanı Himmet Kurukoç, oda başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Sarıgöl'de 460 kişi aynı anda harmandalı oynadı

Sarıgöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Sarıgöl'deki kutlamalarda Sarıgöl Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sarıgöl Harmandalı Oynuyor" projesi kapsamında Kültür ve Sanat Eğitmeni Barış Uzgidim önderliğinde, 460 kişi aynı anda harmandalı oynadı. Harmandalı oyunu izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Törende okullar arası düzenlenen spor karşılamalarında derece alanlara Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından hediyeleri verildi. Törende ayrıca okulların hazırladıkları çeşitli halk oyunları gösterileri sergilendi.

(AÇ-AŞ-BA-HY-VS-AY-Y)



19.05.2017 17:38:57 TSI

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