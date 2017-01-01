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Gençler satrançla buluştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de Gençlik Haftası etkinlikleri bünyesinde Türkiye Satranç Federasyonu Kırıkkale Temsilciliği ve bir alışveriş merkezi tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Düzenledikleri etkinlikle ilgili 2013'ten beri Türkiye Satranç Federasyonu Kırıkkale İl Temsilciliği'ni yürüten Bülent Köksal şunları söyledi: "Temsilcilik öncesi satrançla bağım hakemlik ve antrenörlük olarak sürüyordu. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız gençlerin satrançla tanışması, zamanını hoşça geçirmesi, biliyorsunuz gençlerin yönelebileceği çok zararlı mekanlarda var. Gençlerin zamanını öldüreceği, belki de kendine zarar verebileceği, o ortamlardan çekip en azından satrancı göstermek amacındayız, sağ olsunlar alışveriş merkezi yöneticileri de bu konuda bize gereken desteği gösterdiler. Bu hafta bildiğiniz gibi gençlik haftası Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla bu etkinliği düzenledik. Her sene bu tarz etkinlikler yapıyorduk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün salonlarında oluyordu. Bu sene alışveriş merkezi yönetiminin desteğiyle halka daha yakından temas edebileceğimiz bir mekânda ve ödüllü bir turnuva yapma şansına sahip olduk. Turnuvamız 3 gün daha devam edecek."

(MT-SLH-Y)



19.05.2017 17:39:34 TSI

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