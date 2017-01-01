ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençler satrançla buluştu

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:39
Gençler satrançla buluştu
Gençler satrançla buluştu

(Fotoğraflı)

Mehmet Temizyürek
KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de Gençlik Haftası etkinlikleri bünyesinde Türkiye Satranç Federasyonu Kırıkkale Temsilciliği ve bir alışveriş merkezi tarafından satranç turnuvası düzenlendi.
Düzenledikleri etkinlikle ilgili 2013'ten beri Türkiye Satranç Federasyonu Kırıkkale İl Temsilciliği'ni yürüten Bülent Köksal şunları söyledi: "Temsilcilik öncesi satrançla bağım hakemlik ve antrenörlük olarak sürüyordu. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız gençlerin satrançla tanışması, zamanını hoşça geçirmesi, biliyorsunuz gençlerin yönelebileceği çok zararlı mekanlarda var. Gençlerin zamanını öldüreceği, belki de kendine zarar verebileceği, o ortamlardan çekip en azından satrancı göstermek amacındayız, sağ olsunlar alışveriş merkezi yöneticileri de bu konuda bize gereken desteği gösterdiler. Bu hafta bildiğiniz gibi gençlik haftası Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla bu etkinliği düzenledik. Her sene bu tarz etkinlikler yapıyorduk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün salonlarında oluyordu. Bu sene alışveriş merkezi yönetiminin desteğiyle halka daha yakından temas edebileceğimiz bir mekânda ve ödüllü bir turnuva yapma şansına sahip olduk. Turnuvamız 3 gün daha devam edecek."
(MT-SLH-Y)

19.05.2017 17:39:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

KIRIKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMALARI
Kırıkkale'de iki kamyon çarpıştı: 2 ölü
YEREL

KIRIKKALE'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ
Kırıkkale Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
Kızıyla birlikte mezun oldu
YEREL

KIZIYLA BİRLİKTE MEZUN OLDU

Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KIRIKKALE'DE FETÖ/PDY DAVASI
KÜ Maliye Bölümü ilk mezunlarını verdi
YEREL

KÜ MALİYE BÖLÜMÜ İLK MEZUNLARINI VERDİ
Emniyet Müdürü Çorumlu: &quot;Önceliğimiz FETÖ ve uyuşturucu&quot;
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇORUMLU: "ÖNCELİĞİMİZ FETÖ VE UYUŞTURUCU"
MHP'de Erdal Baloğlu tekrar aday
YEREL

MHP'DE ERDAL BALOĞLU TEKRAR ADAY
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KIRIKKALE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...