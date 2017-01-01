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Başkan Albayrak Muratlı Hıdırellez Şenliklerine katıldı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediyesi tarafından 39'uncusu düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri açılış programına katıldı.

Muratlı ilçesinde 21 Mayıs tarihine kadar sürecek olan şenlik kapsamında, 100. Yıl Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Neşat Erdoğan ve Tekirdağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz da yer aldı.



"Hıdırellez yeniden uyanıştır"

Yürüyüş sonrasında konuşma yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük bir minnetle andığını belirterek 19 Mayıs'ın Türk milleti için büyük bir önemi olduğunu ve Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Nebi Tepe ayrıca "Hıdırellez dünyanın ve tabiatın yeniden uyanışıdır. Bu yıl şenliklerimizin 39'uncu yılı. Bizler, Hıdırellez'in temsil ettiği kardeşlik ve dostluk duygularını yaşatmak zorundayız" dedi.



"Muratlı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Hıdırellez Şenlikleri Muratlı'da 39 yıldır sürüyor ama bu şenliklerin devam etmesinde Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'nin emeği büyüktür. Kendisini bu anlamda kutluyorum. Baharın habercisi Hıdırellez'in gelmesiyle birlikte insanların da sevgiyle birbirine kucak açması çok güzel bir duygu. Büyükşehir olarak Muratlı'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. '11 İlçeye 11 Okul' projesi kapsamında yaptığımız okulumuzu teslim ettik. Söz verdiğimiz yüzme havuzunun da temelini atacağız. Bugün 19 Mayıs olması nedeniyle özel bir gün. 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan yürüyüş 97 yıldır Türk halkı tarafından devam ettirilmektedir. Bu vesile ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, saygı ve özlemle anıyorum. Ülkeyi bütünlüğe kavuşturmak gibi önemli görevler üstlenmiş, yedi düvele meydan okuyacak bir ordu kurarak Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça ebedi önderimiz olarak kalacak olan Mustafa Kemal Atatürk, ne yazık ki son zamanlarda sapkın ve bedbaht kişileri tarafından eleştiriye maruz kalmaktadır. Bu kişilerin yargı önünde gereken cezayı alacaklarına inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin kalbi olduğunu herkesin bilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Muratlı 39. Hıdırellez Şenliklerinin açılışı, konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile son buldu.

(YG-MK-Y)



19.05.2017 17:40:36 TSI

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