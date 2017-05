YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atıklar sanat eserine dönüştürüldü

Atıklar sanat eserine dönüştürüldü



(Fotoğraflı)



Tamer Yiğit

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 'Resim ve Sanat Sergisi' halkın beğenisine sunuldu.

Domaniç Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Resim ve Sanat Sergisi' öğrencilerin oratoryo gösterisi ile başladı. Serginin açılışını, Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve İlçe Milli Eğitim Müdür Halil İbrahim Zengin tarafından yapıldı.

Sergide, 2016-2017 yılı eğitim-öğretim yılı boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan yaklaşık bine yakın eser sergilendi. Bir yıl boyunca her atığı bir sanat eserine dönüştüren öğrenciler, her atığın her parçanın bir atık ve çöp olmadığını belirttiler.

Okul Müdürü Muzaffer Sonel Küçük, "Okullar sadece bilgi öğreten yer değil, aynı zamanda kültürel, sportif, sanatsal ve davranış, yönünden öğrencilerin yetiştirilmesi kurumlardır. Bizde Domaniç Ortaokulu olarak öğrencilerimizi her yönden yetiştirmeye gayret ediyoruz. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı bu çalışmalar neticesinde sürmüş ve il ve ilçede büyük başarılara imza atmıştır. Bu çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Sergiyi ziyaret eden ziyaretçiler, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. (TY-EFE)



19.05.2017 17:44:52 TSI

NNNN