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Milas'ta vahşi cinayet!



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir kişi öldürüldükten sonra cesedi yakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Güllük Limanı yolunda, tesadüfen oradan geçen vatandaşlar tarafından yanmış bir ceset olduğu fark edildi. Vatandaşlar, olayı Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda; yanmış cesedin bir balık üretim firmasında çalışan 29 yaşındaki Ziya Temur'a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan soruşturmada Temur'un; av tüfeğiyle 2 el ateş edildikten sonra vurulduğu, cesedinin ortadan kaldırılması ve kimliğinin tespit edilememesi için failler tarafından yakıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Temur'un cinayetiyle ilgili aynı evde yaşadığı 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Temur'un zorla evlendirilen bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.



(DL-BT)



19.05.2017 17:45:00 TSI

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