Samsun'da vosvos tutkunlarından 19 Mayıs konvoyu
(Fotoğraflı)
Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun Wolksvagen Kulübü tarafından konvoy düzenlendi.
Batıpark'ta toplanan vosvos tutkunları, 19 Mayıs nedeniyle Türk bayrakları açarak halaylar çekti. Sürücüler 'vosvos' diye tabir edilen eski otomobilleriyle 19 Mayıs konvoyu düzenledi. Batıpark'tan başlayan konvoyda sürücülerin ilk istikameti Atakum ilçesi, akabinde ise İlkadım ilçesi oldu.
Atatürk Bulvarı Tekel Kavşağı'ndan geri dönüş yapan vosvoscular, konvoya başladıkları yerde son verdi. Konvoy sırasında birbirinden ilginç araçları gören vatandaşlar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(ŞB-SLH-Y)
19.05.2017 17:47:55 TSI
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