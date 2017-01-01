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Yeni Salihlispor'un efsaneleri, 31 yıl sonra buluştu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Geçmiş dönemlerde Yeni Salihlispor forması giyen, aralarında eski Beşiktaşlı Halim Okta'nın da yer aldığı efsane futbolcular, 31 yıl aradan sonra Manisa'nın Salihli ilçesinde bir araya gelerek, hem eski günleri yad etti, hem de sporda şiddet ve saldırganlıkları konuştu.

18 sezon 2. Lig'de mücadele eden Yeni Salihlispor'un, 1985/1986 sezonunda, ligin son maçında konuk olduğu Tarsus İdman Yurdu Erkutspor'u 2-1 yendiği kadroda yer alan futbolcular ile dönemin kulüp başkanı Namık Ersoy, Teknik Direktörü Necdet Zorluer, takım kaptanları Uğur Ütük ve Necat Topal, Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Salihli efsaneleri ile buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Mental Antrenör Ersin Afacan'ın yaptığı Salihli efsaneleri ile buluşuyor etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Salihli'de spor kültürünü geliştirmek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün burada hem Yeni Salihlispor'un efsane futbolcuları ile bir araya gelip, hem de sporda yaşanan şiddet olaylarını konuşmak istedik. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasında 1984-2002 yılları arasında 2. Lig'de mücadele eden Yeni Salihlispor ile ilgili bilgiler de paylaşan Ayaz, Yeni Salihlispor'un hikayesinin ise anlatmakla bitmeyeceğini ifade etti.

Salihli'nin isminin spor ve kültür etkinlikleri ile tüm Türkiye'ye duyurulduğunu ifade eden dönemin kulüp Başkanı Namık Ersoy, "Yeni Salihlispor olarak biz, sporda Salihli'yi en iyi şekilde tanıtırken, kültür ve sanatta ise Salihli'yi en iyi şekilde tanıtan rahmetli Belediye Başkanı Zafer Keskiner'dir" dedi. Amatör ruh ile profesyonel ligde Yeni Salihlispor olarak 18 sezon mücadele edildiğini dikkat çeken Ersoy "Salihli'ye bacasız bir fabrika kurduk. Ama bu fabrika şuan yok oldu" dedi.

Yeni Salihlispor'un spor hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgu yapan dönemin Teknik Direktörü Necdet Zorluer, uzun yıllar sonra, Yeni Salihlispor'un efsane futbolcuları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Zorluer, Yeni Salihlispor adını, tüm Türkiye'ye gerçek bir şampiyon olarak vurgulattığını belirtti. Sporun felsefesinde temiz ahlakın yattığını belirten Zorluer, "Biz o dönemde bunu sporcularımızı aşıladık. Tertemiz bir camia olarak, yenildiğimiz rakiplerimizi tebrik ederek, bu görevimizi yerine getirdik" dedi. Tarsus İdman Yurdu Erkutspor'u deplasmanında şiddetin en güçlüsünü ve şiddetin babasını yaşadıklarını ifade eden Zorluer "Orada en hızlı koşma, engelli atlama ve dayak yeme rekorunu kırdık" dedi.

Panelde efsane futbolcularda tek tek söz alarak, gerek Yeni Salihlispor'u, gerekse Tarsus İdman Yurdu Erkutspor'u deplasmanında yaşanan şiddeti anlattı. Panel sonunda Yeni Salihlispor'un efsane futbolcularına ve dönemin teknik ekip ve yönetimine Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından plaket verildi.

(BA-SC)



19.05.2017 17:52:51 TSI

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