YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmangazi'de hisseli parseller tapuya dönüşüyor

Osmangazi'de hisseli parseller tapuya dönüşüyor

- Panayır Mahallesi'nde tapu sevinci



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, ilçedeki hisseli parsel meselesinin çözümü için başlattığı çalışmalardan birini daha sonuçlandırdı. Panayır Mahallesi'nde imar düzenlemesi ve şuyulandırma çalışmalarının ardından vatandaşlar törenle müstakil tapularına kavuştu.

Hızlı büyüme ile birlikte ortaya çıkan yoğun göç ve plansız yapılaşmanın getirdiği en büyük sıkıntılardan biri olan hisseli parsel meselesi Osmangazi Belediyesinin bu alnda gerçekleştirdiği çalışmalarla çözülüyor. Daha önce Yenibağlar ve Küçükbalıklı gibi mahallelerde gerçekleştirilen imar uygulaması ve şuyulandırma çalışmalarının bir benzeri de Panayır Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucu hisseli parsellerin bulunduğu alandaki bina sahibi vatandaşlar tapularına kavuştu. Tapu dağıtım töreninde konuşan Osmangazi belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisseli parseller hem vatandaş, hem de belediyeler için büyük bir sorun. Bu gün, yaşadığımız bu sorunun bir kısmının da olsa çözülmüş olması çok önemli. Osmangazi'nin imarlı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Hızlı büyümeyle birlikte ortaya çıkan hisseli parsel sorununun çözüme kavuşması için yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu tür yerlerde vatandaşımıza hizmet götürebilmekte oldukça zor. Bizler, adım adım şehrimizin imarlı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da, şehrimizin imarlı şekilde büyüyüp gelişen bölgelerini gördükçe, tercihini imarlı yapılardan yana kullanıyor. Baktığınız zaman Osmangazi'de Hamitler, Yunuseli, Güneştepe, Demirtaş, Panayır mahallemizin bir kısmında imar planlarının uygulandığı modern bir şehir yükseliyor. Panayır mahallemizdeki hisseli parsel meselesinin bir kısmı, yapılan çalışma sonucu çözüldü. İnşallah tamamını çözerek bu sorunu ortadan kaldıracağız. Bu mesele ortadan kalktığı zaman, en iyi hizmeti yine bu mahallelerimize rahatça getirebileceğiz. Hisseli parsel meselesi çözülen bu bölgemizde yeni imar yollar açarak, bölgeyi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Burada en önemli konu vatandaşlarımızın istekli olması. Bugün yeni tapularını alan 17 vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

Harita Mühendisleri Odası eski Başkanı Harita Mühendisi Gürkan Kanbir de, özel parselasyona dayalı hisseli parsel meselesinin çözümü noktasında verdiği destekler için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür etti. Kanbir, "Belediyemiz işbirliği ile adeta bir imece usulü ile bir hisseli parselde, resmi tapuları mal sahiplerine veriyoruz. 30-40 yıllık bir hasret sona ermiş oluyor. Bir başlangıç olan bu uygulama ile 17 hemşerimizin yüzünü bugün güldürüyoruz. Resmi tapuları ile yeni bir başlangıç yaparak, hayırlısı ile güle güle kullanmalarını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve Harita Mühendisleri Odası eski Başkanı Harita Mühendisi Gürkan Kanbir ve Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara tarafından 17 bina sahibine tapuları verildi.

(MŞ)



19.05.2017 17:53:56 TSI

NNNN

