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Başkan Kamil Saraçoğlu: Omuz omuza verirsek başarı mutlaka gelecektir



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Tekdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür eden Ahmet Tekdemir, "Yeni yönetim olarak şehrimizin takımı Kütahyaspor'u başarılı yapabilmek adına görevi devraldık. Görevimizi bir başkan ve yönetim kurulu olarak değil, bir Kütahyaspor sevdalısı olarak yapmak, bir Kütahyaspor taraftarı gibi vefakar olarak kulübümüzü başarılara çıkartmak düşüncesiyle yola koyulduk. Çünkü bizler sadece yönetim değil, bizler Kütahyalı olarak Kütahya aşığıyız. Yönetim olarak Kütahya'nın her alanda en iyisini hak ettiği fikrindeyiz. Ve Kütahyaspor'a yapılan hizmetin Kütahya'ya yapıldığı düşüncesiyle, bıkmadan yorulmadan Kütahyaspor'un başarıları için çalışacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Öncelikle şehrimize, Kütahyaspor'umuza ve sizlere bu yönetimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye olarak şehrimizin takımının ve yeni yönetiminin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Kütahyaspor'un başarısı için hep birlikte omuz omuza çalışırsak başarının geleceğine inanıyoruz. Yönetimdeki yeri görevinizde sizlere başarılar diliyor yeniden hayırlı olmasını temenni ediyorum diye konuştu. (EFE)



19.05.2017 17:55:12 TSI

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