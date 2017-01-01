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Ürologlar Samsun'da buluştu



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen 100'ün üzerinde ürolog, Samsun'da buluştu.

Yoğun ilgi ve katılımın olduğu toplantı, Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi tarafından organize edildi. Toplantıda ürolojinin en güncel konuları tartışıldı. Bir otelde yapılan toplantıda; çocuk ürolojisi, kadın ürolojisi, minival invaziv üroloji, androloji ve ürolojik kanserler konularında ülkenin önde gelen ürologları, deneyim ve bilgilerini paylaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi Başkanı Doç. Dr. Ender Özden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Samsun'da, 19 Mayıs gibi sembol olan bir günde, böylesine önemli ve birbirinden değerli üroloji uzmanları ile bir araya gelmek ve meslektaşlarımız ile bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak bizi çok mutlu etti. Meslektaşlarımızın ilgisi ve tatil günü olmasına rağmen katılımları oldukça iyiydi" dedi.

Ürologlar, Atatürk Anıtı'nı da ziyaret ederek çelenk koydu.

(SAM-SLH-Y)



19.05.2017 17:56:16 TSI

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