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Kulu'da yapımı tamamlanan cami törenle açıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:58
Kulu'da yapımı tamamlanan cami törenle açıldı
Kulu'da yapımı tamamlanan cami törenle açıldı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Dinek Mahallesinde yapımı tamamlanan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Kulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 8 ayda toplanan yaklaşık 800 bin lirayla Dinek Mahallesine cami yaptırdı. İki minareli, 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesilerek ibadete açıldı. Camide emeği geçenlere, protokol tarafından plaket takdim edilirken, ilk Cuma namazı ise Balıkesir Müftüsü Kululu İbrahim Öcüt tarafından kıldırıldı.
(ÖK-AH-Y)

19.05.2017 17:58:19 TSI
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