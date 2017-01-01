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Yenişehir'de lezzetler yarıştı



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde lezzetler yarıştı.

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geleneksel hale getirdiği yemek yarışmasında en lezzetli yemek, tatlı ve çorbalar yarıştı. TÜBİTAK sergisi ile birlikte yapılan faaliyete Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, okul müdürleri, daire amirleri ve öğrenci velileri katıldı. Suat Seyitoğlu, özellikle yemek yarışmasının önemine işaret ederek, "Annelerimizden kalan bir çok lezzeti artık unuttuk. Bu lezzetlerin günümüze kadar gelmesi son derece önemli. Ecdadın yemeklerini ortaya çıkarmak bizim için milli bir görevdir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan yemek yarışmasında çorba dalında birinciliği Hatice Çıtak, ikinciliği Seyhan Yıldız ve üçüncülüğü de Emine Toy alırken, Ana yemekler dalında birinciliği Zeynep Tekin, ikinciliği Nursel Sayar ve üçüncülüğü ise Adile Birgül Deliaslan kazandı.

Tatlı yarışmasında ise birinciliği Emine Şahin, ikinciliği Necibe Bayram ve üçüncülüğü Ayfer Tekin kazandı. Yemek yarışmasının ardından davetliler TÜBİTAK sergisini gezdi.

Yemek yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

(MŞ)



19.05.2017 17:58:44 TSI

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