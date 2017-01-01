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Türkmenlerin Beşiktaş sevgisi

19 Mayıs 2017 Cuma, 18:00
Türkmenlerin Beşiktaş sevgisi
Türkmenlerin Beşiktaş sevgisi

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Irak'ın Kerkük ve Erbil kentinde Türkmen sporuna destek olmak ve genç yetenekleri eğitmek maksadıyla Beşiktaş Futbol Okulları açıldı.
Beşiktaş Erbil Futbol Okulu'nun açılışına, Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Erbil Milletvekili Aydın Maruf ve 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya katıldı. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erbil ve Kerkük'teki futbol okullarında öğrenciler için futbol eğitiminin ücretsiz olacağı ifade edildi. Açılışa katılan miniklere forma, top, tişört, şapka ve bayrak dağıtıldı. Türkmen Spor Kulübü Başkanı Faik Cemil ise Kerkük'te bu seviyede bir futbol okulunun açılmasına çok sevindiklerini belirterek, "Irak genelinde ilk kez Beşiktaş seviyesinde bir kulübün Kerkük'te futbol okulu açması ve bunu da Türkmen sporuna destek vermek için yapması, bizim için bir hayaldi. Bunun gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür ederiz.'' değerlendirmesinde bulundu.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği de bölgedeki Türk takımlarına olan ilgiyle ilgili açıklamada bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, "Irak'ta Kerküklü Türkmenlerin Beşiktaş sevgisi 60'lı yıllarda başlamış. 1964 yılında Kerkük'ün Sarı Kahya bölgesinde, Süleyman Tayfun isimli bir Türkmen işadamı tarafından Beşiktaş Futbol Kulübü kurumuş. Beşiktaş Futbol Kulübünün bu başarıları üzerine Sarı Kahya bölgesinin bir bölümüne Beşiktaş Semti adı verilmiş. Bu semtin adı halen Beşiktaş olarak anılmaktadır. 1966 yılında Irak Futbol Federasyonu Beşiktaş'ı Kerkük'e davet eder. Beşiktaş, çoğunluğu Türkmenlerden oluşan bir Kerkük Karması ile dostluk maçı yapar. Bu maç Kerkük'te günlerce konuşulur ve Beşiktaş tüm Kerküklü Türkmenlerin kalbinde ayrıcalıklı bir yer edinir. O tarihten itibaren Kerküklü Türkmenler arasında Beşiktaş taraftarlığı her geçen gün katlanarak artar. Bugün, Kerküklü Türkmenlerin yüzde doksanı Beşiktaş taraftarıdır.. İnsanların Türkiye'ye ve ay-yıldıza duyduğu özlemi gideren Beşiktaş şehirde bir efsane haline gelir" denildi.
(AY-RFK-Y)

19.05.2017 18:00:57 TSI
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