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Emet'in köy yollarında bakım, onarım ve sıcak asfalt çalışmaları



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisinin kararıyla onaylanan Emet ilçesinin köy yollara bakım, onarım, sıcak asfalt çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kütahya İl Genel Meclisinde görüşülerek programa alınan ve geçen yıl güzergahı belirlenerek alt yapı çalışması yapılan Emet'in Yağcık-Eğrigöz köy yolu 3 kilometre sıcak asfaltı ile, Bahatlar-Uzunçam köy yolu 1 kilometre, Konuş köyü yolu 2 kilometre onarım, 2 kilometre stablize yol, Abaş köyü 2 kilometre onarım ve 2 kilometre stabilize yol çalışmalarına başlanılıyor. Ayrıca geçen yıl teklif edilen Katrandağı köyü yolunda da bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Yağcık-Eğrigöz yolu sıcak asfalt çalışmaları 540 milyon TL'ye mal olurken, Bahatlar-Uzunçam yoluna 180 milyon TL. ödenek ayrıldı. Bu yolun geri kalan kısmı KÖYDES'ten karşılanacak. İl Genel Meclisince bu yıl köylerde yapılacak olan yol çalışmalarının toplam maliyeti ise 674 milyon TL. Eğrigöz kalesi, Eğrigöz İki Taş Kanyonu gibi doğa ve tarih turizmi açısından önem arz eden Eğrigöz yolunda bu yıl sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

(EFE)



19.05.2017 18:05:08 TSI

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