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Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı basınla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hamiyet Erez Koç, basınla bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Koç, çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vakfın 9 Ekim 1994 tarihinde kurulduğunu ifade eden Koç, "Vakfımız, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı mensupları olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapan ve kutsal görevleri esnasında şehit düşen ya da yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda gazi olanların ailelerine ekonomik ve sosyal destek olabilmek amacıyla kurulmuştur. Yani vakıf olarak tüm çaba ve gayretlerimiz, gazi ve şehit ailelerini korumaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için, ülke içinde veya dışında şehit ve gazilerin olduğunu belirten Koç, "Van'da 700'ün üzerinde gazi ve şehit aileleri bulunmaktadır. Aziz şehitlerimiz ve gazi ailelerinin temsilcisi olarak Türkiye Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğü ile Türk ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik devam etmekte olan hain terör saldırılarını her defasında nefretle lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



19.05.2017 18:06:27 TSI

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