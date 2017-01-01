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Ölümlü kazanın sürücüsü tutuklandı



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Karabük merkeze bağlı Bulak köyünden kavşağına seyir halinde olan Taha P. (26) yönetimindeki 78 DA 052 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik trafo binasına çarpması sonucu meydana gelmişti.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan Sefa Özdemir (21) yaralanmıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Özdemir, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün sabah hayatını kaybetti. Kazada 187 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Taha P., Karabük Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Taha P., "taksirle bir kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(YE-ÖZ-Y)



19.05.2017 18:10:39 TSI

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