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Başkan Yılmaz: "19 Mayıs şehrine layık olmaya çalışıyoruz"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, mezun olduğu 19 Mayıs Lisesinde düzenlenen pilav gününe katılarak tıpkı lise yıllarında olduğu gibi yine bandoya majörlük yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz seneler önce sıralarında oturduğu ve aynı zamanda bando takımının da majörlüğünü yaptığı 19 Mayıs Lisesindeki pilav günü etkinliğinde renkli dakikalar geçirdi. Bando takımının başına geçen ve başarı ile yöneten Başkan Yılmaz, "Yıllar sonra yeniden 19 Mayıs Lisesinde majörlük yaparak okul yıllarıma geri dönmek beni gururlandırdı" dedi.

19 Mayıs Lisesi Geleneksel Pilav Günü'nde katılımcılara seslenen Başkan Yılmaz, 19 Mayıs Lisesi bahçesindeki etkinliğin 19 Mayıs programı kapsamında vazgeçilmezlerinden olduğunu dile getirerek, "Biz de şehirde valisi belediye başkanı atanmış ve seçilmişler olarak 19 Mayıs lisesi bahçesine gelerek 19 Mayıs programı kutlamalarının 19 Mayıs Lisesi bahçesindeki etkinliklerini ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bu sene 19 Mayıs 1919'un 98. seneyi devriyesi. Bizi aslında şimdiden bir heyecan aldı. 2023'e 6 yıl kaldığı gibi bizim 19 Mayıs 2019'umuza da yani 19 Mayıs 2019'un 100. Seneyi devriyesine de 2 yıl kaldı. Onun için şehrimizi bir 19 Mayıs şehrine yakışır bir düzende, bir estetik de bir kimlikte önümüzdeki 2 senede 19 Mayıs'ın 100. seneyi devriyesine hazırlamaya çalışıyoruz. Gerek havaalanı istikametinde gerek Ankara yolu istikametinde gerek Cumhuriyet Meydanı ve Kurtuluş Yolu, Atatürk'ümüzün Samsun'a çıktığı iskele ve onun etrafında yaptığımız düzenlemelerle bir 19 Mayıs kimliği iddiası ortaya koymaya çalışıyoruz. Daha doğrusu 19 Mayıs şehrine layık olmaya çalışıyoruz. 19 Mayıs tarihi birikimine layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lise yıllarından da bahseden Başkan Yılmaz, son olarak şunları söyledi: "Ben de 1969 yılında buradan mezun oldum. Bu lisenin bahçesi benim anılarım ve hatıralarımla dolu. Bu şehirde en uzun süre belediye başkanlığı yapmam bu okulun bana verdiği eğitim alt yapısı sayesinde olmuştur."

(SAM-SLH-Y)



19.05.2017 18:16:49 TSI

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