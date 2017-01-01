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Kütahya'da binaları güvenli hale getiriliyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu yönetimi Bölümü tarafından 'Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlar Arası İş Birliği ve Yönetişim Çalıştayı' düzenlendi.

DPÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu'ndaki çalıştaya Vali Ahmet H. Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, akademisyenler, STK Temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise, "Afet olduktan sonra herkesin görevi belli, önemli olan önlemleri afet yaşanmadan önce alabilmek. Modern toplumların, modern devletlerin yapacağı da budur" ifadelerini kullandı.

Kütahya halkını yangın konusunda bilinçlendirmeye yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Başkan Saraçoğlu, "Yerel yönetici, yerel birim olarak bu çalıştayda yer almak bizim için önemli. Biz belediye olarak doğal afetlere yönelik hazırlık çalışmalarımızı her geçen daha iyi hale getiriyoruz. İtfaiye binamızı ve ekipmanlarımızı yeniledik, daha etkin mücadele imkanına kavuştuk. Şehrimiz Doğu ve Batı kesiminde uzama söz konusu. Dolayısıyla tek yerde itfaiye olması müdahaleye sıkıntı vereceği düşüncesiyle ikinci bir itfaiye yeri oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan halkımızı yangın noktasında eğitmek bizim başlıca görevlerimizden biri. Bu sebeple belli dönemlerde gönüllü itfaiyeciler yetiştirerek halkımızı eğitmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında bugüne kadar şehrimizde hiç yapılmayan 27 km. yağmur suyu hattının ihalesini gerçekleştirdik, hizmete sunduk. Önümüzdeki günlerde şehrimizin Batı kesiminde de yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdüreceğiz. Devlet Su İşleri ile beraber yürüttüğümüz 13 adet dere yatağımız var. Yoğun bir yağış olmadan, afet yaşanmadan önlemleri kurumlarımızla beraber alma gayretindeyiz" şeklinde konuştu.

Kütahya'nın deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Saraçoğlu depreme dayanıklı modern yapılar için harekete geçildiğini belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızın binalarının çoğunda yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Biz belediye olarak depreme dayanıklı olmayan evleri de yıkarak halkımızı daha modern ve güvenilir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı süratli şekilde sürdürüyoruz. Belediye olarak bu çalışmaların altından tek başımıza kalkmamız çok mümkün değil o yüzden Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi. (EFE)



19.05.2017 18:17:45 TSI

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