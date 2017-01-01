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Kütahya'da 'yarışıyorum' projesinin ödülleri sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetler vasıtasıyla temel yaşam becerisi kazanmalarına, milli ve manevi duygularının gelişmesine, arkadaşlık ve aile bağlarının güçlenmesine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen 'Yarışıyorum' projesinin Tiyatral Etkinlik Final Yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Hezar Dinari kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Finalde Sırören, Linyit, Şule Mete Tetik İmam Hatip, Mehmet Akif İnan ile Ertuğrul Gazi Ortaokulları yarıştı.

Öğrenciler, 54 ortaokulun komisyonlarınca belirlenen özlü sözlerden yola çıkarak yazdıkları senaryoları ustaca sergiledi.

Adeta usta birer oyuncu gibi performans sergileyen öğrenciler katılımcılardan büyük alkış aldı.

Jüri üyeliğini DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ethem Erdoğan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Ali Anatoprak, Felsefe Öğretmeni Hüsret Akdeniz, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Erkan Türkmenoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuri Erbay'ın yaptığı final yarışmasında 'Veren el alan elden hayırlıdır çünkü veren el infak edici, alan el ise isteyici eldir' konusuyla Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu birinci, 'Komşunla kavga etme, misafir gider o kalır' konusuyla Sırören Ortaokulu ikinci, 'Cümleler doğrudur sen doğru isen; doğruluk bulunmaz sen eğri isen' konusuyla Mehmet Akif İnan Ortaokulu ise üçüncü oldu.

En iyi senaryo dalında birincilik ödülünü Sırören Ortaokulu öğrencisi Zülfiye Durmaz, en iyi takım Mehmet Akif İnan Ortaokulu, gelecek vadeden en iyi erkek oyuncu Furkan Gümüş, Gelecek vadeden en iyi kız oyuncu Elif Rana Atış, en iyi yönetmen Gamze Dönmez, en iyi erkek oyuncu Mehmet Hekimoğlu, en iyi kız oyuncu Kübra Kaya, en iyi dekor Muhammet Ak, en iyi kostüm Özge Babayiğit, en iyi afiş Pembe Berber, en iyi anlatıcı ödülünü ise Koray Ay aldı.

Ödüller, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi. (EFE)



19.05.2017 18:22:56 TSI

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