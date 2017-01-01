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4. Kültür, Turizm ve Çilek Festivali başladı



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali başladı.

Çilek üretimiyle ünlü Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali, Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ve vatandaşların katıldığı kortej ile başladı. Kortejin devamında Romanya, Kırgızistan, Ukrayna, Güney Kore, Özbekistan, Karadağ, Hindistan, Çin, Bulgaristan, Gürcistan, Beyaz Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den 300'e yakın halk oyunları ekipleri kendi kültürlerine has oyunlarını sahneledi.

Festival bu akşam Kadriye Mahallesinde Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan konseri ile devam edecek.

Festivalin ikinci gününde Serik Merkezi Atatürk Caddesi'nde yapılacak Kortej yürüyüşünün ardından ekipler Çınaraltı Meydanında gösterilerini sergileyecek. Gösteriler sonrasında arın akşam da ünlü sanatçı Hande Yener konser verecek.

(ST-ÖZ-Y)



19.05.2017 18:24:33 TSI

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