ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yerli üretim Sahil Güvenlik gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi

19 Mayıs 2017 Cuma, 18:31
Yerli üretim Sahil Güvenlik gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi
Yerli üretim Sahil Güvenlik gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı son teknoloji yeri üretim olan TCSG-304 ve DEGAK-10 Arama Kurtarma Botu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
İskenderun Atatürk Anıtı arkasında bulunan iskeleye yanaşan TCSG-304 açık iç sahalarda her türlü donanıma sahip olan gemi ile DEGAK-10 Özel Tim Komutanlığı Arama Kurtarma Botuna vatandaşların yanı sıra ilkokul öğrencileri de ziyaret etti. Gemiyi ve arama kurtarma botunu gezen vatandaşlar, gemi mürettebatı tarafından gezdirilip bilgilendirildi. Küçük öğrenciler de merak ettiklerini görevli rütbeli askerlere sorarak bilgi aldılar. Arama Kurtarma Botunu gezen ve bilgiler alan çocuklar bota binmeyi çok isteyince, görevli rütbeli asker komutan onları kırmadı ve yanlarına alarak birlikte bota bindi.
TCSG-304 son teknoloji yerli üretim olan gemiyi gezen vatandaşlara görevli rütbeli askerler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtımı, denizcilik ve gemiler hakkında da bilgiler verilerek, merak ettikleri soruları cevapladılar.
Gemiyi ve Arama Kurtarma Botunu gezen vatandaşlar ile küçük öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. Vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı da Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına teşekkür ettiler.
(MSM-Y)

19.05.2017 18:31:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Savaş: &quot;Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz&quot;
YEREL

SAVAŞ: "SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Vali Ata'dan genç milli sporculara tebrik
YEREL

VALİ ATA'DAN GENÇ MİLLİ SPORCULARA TEBRİK
Hatay'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL

HATAY'DA 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Hatay Valisi Ata'dan, şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL

HATAY VALİSİ ATA'DAN, ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Reyhanlı'da 19 Mayıs törenle kutlandı
YEREL

REYHANLI'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI
Hatay'da Gençlik Yürüyüşü
YEREL

HATAY'DA GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ
Hatay Valisi Ata'dan sınır karakollarına ziyaret
YEREL

HATAY VALİSİ ATA'DAN SINIR KARAKOLLARINA ZİYARET
Hatay'da aba güreşi müsabakaları
YEREL

HATAY'DA ABA GÜREŞİ MÜSABAKALARI

Payas'ta kadın girişimciler &quot;El Emeği Pazarı&quot; kurdu
YEREL

PAYAS'TA KADIN GİRİŞİMCİLER "EL EMEĞİ PAZARI" KURDU
RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi açıldı
YEREL

RAF-İHH ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ AÇILDI
Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde bahar şenliği
YEREL

SAMANDAĞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ'NDE BAHAR ŞENLİĞİ
&quot;İş kazalarında dünyada birinci değiliz&quot;
YEREL

"İŞ KAZALARINDA DÜNYADA BİRİNCİ DEĞİLİZ"
İspanya'dan Hatay'a mülteci okulu
YEREL

İSPANYA'DAN HATAY'A MÜLTECİ OKULU
MKÜ'de ambulans ekipmanları eğitimi
YEREL

MKÜ'DE AMBULANS EKİPMANLARI EĞİTİMİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Vali Ata'dan geçici barınma merkezine ziyaret
YEREL

VALİ ATA'DAN GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNE ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...