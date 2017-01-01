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Yerli üretim Sahil Güvenlik gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı son teknoloji yeri üretim olan TCSG-304 ve DEGAK-10 Arama Kurtarma Botu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İskenderun Atatürk Anıtı arkasında bulunan iskeleye yanaşan TCSG-304 açık iç sahalarda her türlü donanıma sahip olan gemi ile DEGAK-10 Özel Tim Komutanlığı Arama Kurtarma Botuna vatandaşların yanı sıra ilkokul öğrencileri de ziyaret etti. Gemiyi ve arama kurtarma botunu gezen vatandaşlar, gemi mürettebatı tarafından gezdirilip bilgilendirildi. Küçük öğrenciler de merak ettiklerini görevli rütbeli askerlere sorarak bilgi aldılar. Arama Kurtarma Botunu gezen ve bilgiler alan çocuklar bota binmeyi çok isteyince, görevli rütbeli asker komutan onları kırmadı ve yanlarına alarak birlikte bota bindi.

TCSG-304 son teknoloji yerli üretim olan gemiyi gezen vatandaşlara görevli rütbeli askerler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtımı, denizcilik ve gemiler hakkında da bilgiler verilerek, merak ettikleri soruları cevapladılar.

Gemiyi ve Arama Kurtarma Botunu gezen vatandaşlar ile küçük öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. Vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı da Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına teşekkür ettiler.

(MSM-Y)



19.05.2017 18:31:25 TSI

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