Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük'te hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan denetimlerde hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan İsmail Ö. (53) yakalandı. Gözaltına alınan şahıs mevcutlu olarak çıkarıldığı adliyeye tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(YE-Y)
19.05.2017 18:33:34 TSI
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