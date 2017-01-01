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Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne coşku dolu final



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri piknik ve Uçurtma Şenliği'yle sona erdi. Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada kardeş şehirler arasında düzenlenen basketbol turnuvasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Belediye, Nilüfer Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyespor ve Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Spor Şenlikleri, renkli görüntülerle sona erdi. 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şenliğe bu yıl 177 okuldan 20 binin üzerinde öğrenci katıldı. Centilmenliğin ön planda olduğu, sporun farklı branşlarında gerçekleştirilen turnuvaların ardından Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin son etkinliği piknik ve Uçurtma Şenliği oldu. Fadıllı Mahallesi'ndeki piknik alanında düzenlenen şenliğe katılan öğrenciler doyasıya eğlendi. Bir ay süren yarışmaların ardından sporcular, piknikte düzenlenen çeşitli oyunlarla da günün keyfini çıkardı.

Nilüfer'in yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerinden gelen çocuklar da, piknik alanında oluşturulan parkurda rahvan atlara binerek heyecan yaşadı. Kent Konseyi tarafından organize edilen Uçurtma Şenliği de piknik alanında gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtma malzemeleriyle, çocukların aileleriyle birlikte hem alanda yaptıkları hem de evlerinden getirdikleri uçurtmalar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte şenliğe katılarak coşkuya ortak oldu. Bozbey, eşi ile rahvan atlara da binerek renkli görüntülere imza attı.

Mustafa Bozbey, "Spor Şenlikleri'nde dostluk kazandı. Çocuklarımız bir yandan bir yandan birbirleriyle arkadaşlık kurarken bir yandan da sosyal ilişkilerini geliştirdiler. Ülkemizde ve dünyada sevgiyi, barışı, demokrasiyi hakim kılarsak, o zaman hiçbir ötekileştirmeye maruz kalmadan dini, inancı, rengi kimliği ne olursa olsun insan olarak bu dünyada mutlu ve huzurlu yaşayabiliriz. Şenliğimize katılan tüm sporcularımıza ve kardeş kentlerimizden gelen heyetlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Nilüfer'in kardeş kentlerinden gelen ve Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde mücadele ederek dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Uçurtma Şenliği'ne katılanlara da sertifika verildi.

(MŞ)



19.05.2017 18:34:35 TSI

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