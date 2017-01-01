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Müftü Mikail Vural: Hedefimiz 4-6 yaş arası hafızlar yetiştirmek



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Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 4-6 yaş arası Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilerin yıl sonu gecesi izleyenleri mest etti.

Altıntaş Belediye Kültür Sarayında gerçekleştirilen gecede açılış konuşmasını yapan Altıntaş Müftü Vekili Mikail Vural, "2010 yılına kadar 8. sınıfa kadar çocuklarımız Kur'an-ı Kerim öğrenemiyordu.Ancak bu tarihten sonra devletimiz müftülüklerimiz vasıtasıyla 4-6 yaş grubuna müsaade etti ve bugün böylesine gururlu bir geceyi bizlere yaşama fırsatı verdi.İslam dünyasında büyük alimler hep küçük yaşlarda aldıkları Kur an-ı Kerim ve hadis eğitimleriyle yetişmişlerdir. Tarihimizin en büyük yöneticileri ve alimleri küçük yaşta aldıkları din eğitimleriyle uzun yıllar hizmet etmişlerdir. Bizler bugün 4-6 yaş arası 30 öğrencimize Kur'an-ı Kerim öğretmenin gururunu yaşıyoruz. Yeterli mi derseniz elbette yetmez. Hedefimiz inşallah 4-6 yaş arası Hafızlar ve Hadis Hafızları yetiştirmek' ifadelerini kullandı.

Düzenlenen gecede 4-6 yaş arası 30 öğrenci sahnede mehteran gösterisi, semazen gösterisi sundular. Minik öğrencilerin Sarıkamış Şehitlerini anlatan tiyatro gösterisi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. İstiklal Marşı'nın yazılışı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan gösteriler sundular.

Gecede Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından 30 öğrenciye belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. (EFE)



19.05.2017 18:43:37 TSI

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