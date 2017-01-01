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Büyükşehir belediyesi kursiyerlerinden resim sergisi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resim kursu gören öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında resim sergisi açtı.

Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda Başkan Vekili Sait Kaya'nın açılışını gerçekleştirdiği resim sergisinde kursiyerlerin yapmış olduğu resim çalışmaları sergilendi.

Resim sergisinde açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, "Belediyemizin kursiyerleri tarafından yapılan resimleri, eserleri inceledik. Toplumlar sadece ekonomik olarak değil sanat anlamında kalkınması gerekiyor. Bugün Şanlıurfa'da sanatseverler bu güzel eserlerini ortaya koymuşlar. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür sanatsal çalışmaları destekliyoruz" diye konuştu.

Kaya, gençlere armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da kutlayarak, resim sergisine katılanlara teşekkür etti.

(BB-SD-Y)



19.05.2017 18:46:04 TSI

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