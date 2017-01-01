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16 Kursiyere başarı belgesi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Ortaca köyünde bayan kursiyerleri başarı belgeleri takdim edildi.

6 ay süren kursa katılan bayan kursiyerlerin yaş ortalamasının 50 olması ve içlerinde 65 yaşında kursiyer olması dikkat çekti.

Kurs öğreticisi Azime Dündar, törende yaptığı konuşmada, "Çavdarhisar Ortaca köyümüzde 6 ay önce başlattığımız triko makinesi ile kazak, atkı, yelek, kadın-erkek giyim örgü ürünleri kursumuzu 16 kursiyerimiz başarıyla bitirmiştir. 6 ay boyunca yaptığımız ürünlerin bir çoğunu satarak köylülerimize maddi anlamda gelir kaynağı sağladık. Bizleri en çok memnun eden kursumuzdaki yaş ortalamasının Türkiye'de pek alışık olunmayan şekilde 50 olmasaydı. Kursumuzda torununa çeyizlik yapan kursiyerlerimiz de vardı. Önümüzdeki senede inşallah kursumuz devam edecek ve yeni kursiyerlerimizle köy ekonomisine katkıda bulunmak" diye konuştu. (EFE)



19.05.2017 18:56:23 TSI

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