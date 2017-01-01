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Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in Van ziyareti



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bazı açılışlar gerçekleştirmek ve ziyaretlerde bulunmak üzere bulunduğu Van'dan ayrıldı.

Ulu Camii'nde Cuma namazı kılan Görmez, daha sonra Van İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Ardından Vali İbrahim Taşyapan, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ile birlikte Türk Diyanet Vakfı Kitabevi'nin açılış törenine katılan Görmez, her il ve ilçede gençlerin gelip kitap okuyabilecekleri, sohbet edebildikleri mekanların olmasını istediklerini söyledi. Bu mekanlardan en güzelinin Van'da açılmasından büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Görmez, Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin 'Oku' olduğunu, 'Rabb'in adını zikrederek oku' olduğunu belirterek, "Cenab-ı Hak bizleri kitaptan, okumaktan, hikmetten hiçbir zaman uzak tutmasın. Bütün genç kardeşlerimin burayı yalnız bırakmamalarını, randevularını burada vermelerini, birlikte burada kitap okumalarını diliyorum. Burası hayırlara vesile olur inşallah" dedi.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Abdulhekim Arvasi Eğitim Merkezindeki sertifika törenine de katılan Görmez, ardından Van'dan ayrıldı.

(ATL-MSA-Y)



19.05.2017 19:11:18 TSI

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